Localizan en Marbella a un hombre con una herida de bala en la pierna

Un hombre ha resultado herido en Marbella en un incidente con arma de fuego que ya investiga la Policía Nacional. Según fuentes cercanas al caso, el suceso se conoció la noche de este pasado miércoles, cuando una patrulla del cuerpo localizó a dos individuos dentro de un vehículo y comprobaron que uno de ellos presentaba una herida de bala en una pierna. Los agentes movilizaron una ambulancia que atendió al herido en el lugar y luego lo trasladó a un hospital. No se teme por su vida.

La Policía Judicial se ha hecho cargo del caso, pesquisas que darán sus primeros pasos con la toma de declaración de los dos hombres. De momento no constan detenciones vinculadas con el caso.

El suceso se ha conocido un día de después de que la Policía Nacional presentara el espectacular balance de siete operaciones contra el crimen organizado en la Costa del Sol que sus investigadores han culminado en el último mes. Estas actuaciones han sumado 55 detenidos y la intervención de casi nueve toneladas de droga y un arsenal de casi 40 armas. Entre otros hechos, se han esclarecido dos tentativas de asesinato cometidas en Benalmádena y Málaga capital.