La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental contará con un plan director de infraestructuras hídricas

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental se encuentra en pleno desarrollo de uno de los planes más ambiciosos impulsados por el ente supramunicipal para evaluar el estado actual y proyectar las futuras infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua en las comarca.

El proyecto Agua 360, que impulsa la empresa pública Acosol, a través de la cual la Mancomunidad gestiona el agua en la Costa del Sol, servirá para elaborar un plan director con el estado de los sistemas de colectores, estaciones de bombeo, aliviadores y emisarios submarinos de una comarca con un creciente número de habitantes y turistas y que, cada vez más, tendrá que enfrentarse a periodos de sequía tan frecuentes como prolongados.

A partir del estudio, que la Mancomunidad ya ha sacado a licitación con un importe de 875.000 euros, el ente supramunicipal determinará qué cambios, ampliaciones y renovaciones tendrá que introducir en las infraestructuras hídricas para mejorar el suministro del agua en la Costa del Sol.

«Se persigue asegurar un sistema de saneamiento resiliente y sostenible, capaz de dar respuesta en condiciones ordinarias y en episodios de lluvia, tanto en la situación actual como en los escenarios futuros», señala la documentación de un proyecto que cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses.

Las actuaciones para mejorar las infraestructuras de saneamiento se ejecutarán en paralelo a otro proyecto con el que renovar los sistemas de abastecimiento de agua en la comarca, también en licitación con un importe de 467.000 euros y un plazo de ejecución de un año.

Para desarrollar las actuaciones, que se ejecutarán con modelos matemáticos, la Mancomunidad busca contar con la participación de las once localidades integradas en la institución comarcal, por lo que, entre otros documentos, necesitará los planeamientos urbanísticos locales.

Entre los objetivos de las actuaciones figura la reducción de los vertidos procedentes de desbordamientos del sistema de saneamiento, optimizar la capacidad de transporte del agua, su almacenamiento y su tratamiento para garantizar la mejora del rendimiento hidráulico.

Información actualizada

Con la documentación que obtenga de los estudios, la Mancomunidad elaborará un plan director que integrará los resultados que los técnicos hayan obtenido durante la ejecución de las actuaciones y documentación técnica, gráfica y económica.

«El plan director permitirá la adecuada comunicación con las distintas administraciones, disponiendo de información actualizada sobre vertidos, alivios y la calidad del agua», recoge la documentación.

El documento permitirá también al ente supramunicipal identificar medidas para realizar un consumo energético más eficiente en la gestión del agua.