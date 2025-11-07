Los empleados del hotel Senator de Marbella se asoman al ERE a pesar del encierro

Los 107 empleados del hotel Senator, sobre los que pende un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) desde septiembre, comienzan a ser conscientes del peor de los escenarios.

A días de que se hagan realidad los despidos masivos que puso sobre la mesa la anterior explotadora del establecimiento, Hoteles Playa, antes de desentenderse del negocio el pasado sábado, las negociaciones entre las partes del conflicto laboral para buscar una solución alternativa apenas producen progresos.

Una reunión que celebraron ayer las empresas con intereses en el hotel, de cuatro estrellas de categoría, CCOO y el comité de empresa del establecimiento para abordar el ERE, cuya entrada en vigor se ha prorrogado hasta el jueves, se saldó con el mismo resultado que las citas anteriores, sin avances significativos.

«No se ha avanzado absolutamente nada. No hay avances porque (la parte empresarial) no se sienta con nosotros», lamentó el presidente del comité de empresa, David Casado.

«Exigimos a las partes que se sienten ya y que se pongan a hablar de personas. Los trabajadores somos personas. Que quiten el ERE», señaló el presidente del comité de empresa.

Los empleados y CCOO entienden que el ERE sería ilegal ya que el hotel, cerrado al público desde hace una semana por unas obras de mejora, tiene previsto retomar su actividad en 2027 bajo la gestión de Meliá, por lo que el negocio no se extinguiría.

Por ello, los trabajadores y el sindicato proponen a Hoteles Playa, Meliá y la propiedad del edificio que alberga el hotel que sustituyan los despidos masivos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

«Negociemos un ERTE. Ya veremos los mecanismos y las formas. Pero queremos garantías de que, cuando entre Meliá, vuelva toda la plantilla», agregó Casado, que lamentó la falta de atención por parte del Ayuntamiento.

Sin colchones ni agua caliente

Los empleados del hotel comenzaron hace una semana un encierro indefinido para pedir cambiar los despidos masivos por los provisionales.

Casado acusó a Hoteles Playa de denigrar a los trabajadores que respaldan el encierro ya que, señaló el presidente del comité de empresa, ha retirado «cualquier mínimo recurso de las instalaciones». «Se ha llevado los grifos, las cocinas o los colchones y no tenemos agua caliente. Así es cómo Hoteles Playa trata a los 107 trabajadores que le han hecho ganar mucho dinero», apuntó Casado.