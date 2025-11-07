Seguridad
La Policía Local de Marbella refuerza el control de los patinetes eléctricos
Los patinetes que circulan por las aceras, uno de los principales riesgos para los peatones
La Policía Local intensificará la vigilancia sobre el uso de los vehículos de movilidad personal, entre los que destacan los patinetes eléctricos, que circulan por Marbella y San Pedro Alcántara y que se han convertido en una de las principales amenazas contra la seguridad de los peatones.
A pesar de que el Ayuntamiento de Marbella cuenta con una ordenanza que regula la utilización de este tipo de vehículos y de las reiteradas campañas de movilidad y seguridad que anuncia el equipo de Gobierno, aún son muchos los usuarios que desoyen la normativa en unos espacios públicos cada vez más colapsados por vecinos y turistas.
«Vamos a intensificar la vigilancia para garantizar que los usuarios cumplan con la normativa y hacemos un llamamiento a quienes utilicen los vehículos de movilidad personal para que circulen de forma correcta», señaló ayer el portavoz de la Policía Local, Miguel Ángel Benítez.
Autobuses
Los agentes locales reforzarán también los controles sobre el uso de los abonos municipales para utilizar de forma gratuita el transporte público urbano.
«Queremos garantizar el buen uso del sistema y la eficiencia del transporte público municipal», señaló el portavoz de los agentes locales.
Los abonos, que expide el Ayuntamiento, son personales e intransferibles y sólo los pueden tener los vecinos empadronados en el municipio que los hayan solicitado. El Consistorio, sin embargo, ha reconocido que algunos titulares venden sus abonos a través de páginas de Internet.
