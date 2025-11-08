Apelan a las pymes para conservar el centro urbano de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella inicia una campaña con la que buscar apelar a los pequeños establecimientos y los vecinos para que mantengan limpio el casco antiguo, una de las zonas del municipio que más se vio afectada por la acumulación de basuras durante los meses de verano, lo que generó fuertes críticas de ciudadanos, pymes y oposición.

La iniciativa ‘Mantén limpio el Casco Antiguo’, que se pone en marcha a semanas de los periodos de afluencia de turistas del puente festivo de La Constitución y la campaña navideña, contará con la distribución, puerta a puerta de los establecimientos del centro histórico, de 1.500 folletos con información en castellano e inglés para tratar de concienciar a los pequeños comerciantes y los vecinos sobre el cuidado de uno de los emplazamientos de mayor atracción turística del municipio.

«El objetivo es reforzar la responsabilidad compartida para mantener en perfecto estado» el centro histórico de Marbella, señala el concejal del distrito en que se ubica el casco antiguo, Alejandro González, que se refiere al emplazamiento como «la joya de la corona» de la localidad.

En opinión de González, la Delegación de Limpieza «realiza un trabajo constante» en el casco antiguo, «pero la colaboración ciudadana resulta esencial para mantener la imagen del centro histórico, punto de referencia para visitantes y residentes».

El Ayuntamiento recuerda que, entre las normas básicas de convivencia, destacan las de respetar los horarios de depósito de residuos, plegar los residuos de cartón antes de desecharlos y evitar dejar mobiliario o enseres fuera de los contenedores sin previo aviso al servicio de recogida.

«La campaña no pretende asustar, sino sensibilizar» sobre la importancia de mantener limpio el casco antiguo, asegura el Ayuntamiento.

Un ‘gran hermano’ policial

La cantidad de basura acumulada en los espacios públicos de Marbella y San Pedro Alcántara en pleno verano llevó al equipo de Gobierno a permitir a la Policía Local que utilice las cámaras de gestión del tráfico y de la videovigilancia para controlar los hábitos de los vecinos en el depósito de las basuras.

La red de cámaras de videovigilancia está integrada por 350 monitores ubicados en los emplazamientos más frecuentados de Marbella, como Puerto Banús, los centros históricos de Marbella y San Pedro Alcántara o el paseo marítimo.

Sólo en los primeros cinco meses de 2025, los agentes de la Policía Local levantaron más actas por incumplimientos de las ordenanzas de limpieza y convivencia que en todo 2024, según el Ayuntamiento.