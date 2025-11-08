Arranca en Marbella el Campeonato del Mundo de Ironman 70.3 con la prueba femenina

La ciudad malagueña de Marbella ha dado el pistoletazo de salida este sábado al Campeonato del Mundo de Ironman 70.3, una prueba de referencia en el calendario deportivo internacional que por primera vez se celebra en España y que ha elegido la ciudad costasoleña como sede. El evento, que congregará durante dos jornadas a más de 6.300 triatletas procedentes de todo el mundo, ha comenzado este sábado con la competición femenina, mientras que este domingo será el turno de la categoría masculina.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha puesto en valor la magnitud de la cita y la elección de Marbella como escenario para esta edición. "Estamos encantados de ver cómo se está desarrollando una prueba tan importante y es un orgullo que la organización haya considerado que nuestro municipio era el mejor preparado a nivel logístico para acoger este campeonato", ha subrayado.

La regidora ha agradecido especialmente la implicación de los más de 3.000 voluntarios que participan en la organización del evento, entre ellos 250 efectivos de Protección Civil, además de estudiantes de centros educativos locales que colaboran en labores de información y distribución de material.

En cuanto al desarrollo del evento, Muñoz ha afirmado que "la competición está transcurriendo según lo previsto y con una alta participación". Ha recordado que el recorrido incluye un segmento de natación, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de carrera a pie, "lo que supone un importante reto organizativo y de seguridad".

Además, ha hecho hincapié en el impacto económico y turístico que conlleva la celebración del Ironman en la ciudad. "La ocupación hotelera está al cien por cien, lo que demuestra que este tipo de eventos deportivos ayudan a romper la estacionalidad y a mantener la actividad económica incluso en meses tradicionalmente más bajos como noviembre", ha explicado. En este sentido, ha afirmado que "muchos de los participantes prolongan su estancia y contribuyen a que Marbella siga consolidándose como un destino deportivo de primer nivel".

Finalmente, la primera edil ha invitado a la ciudadanía a disfrutar del ambiente que se vive estos días y ha agradecido "el esfuerzo colectivo que permite que una competición de estas características se celebre con éxito".