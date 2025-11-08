El mercado de casas del lujo supone en la provincia de Málaga el 10% del PIB

El mercado inmobiliario de alta gama representa cerca del diez por ciento del PIB de la provincia de Málaga y genera, de forma directa o indirecta, seis de cada diez puestos de empleo del conocido como Triángulo de Oro, que forman Marbella, Benahavís y Estepona, una de las zonas con más zonas residenciales exclusivos de España.

«El mercado residencial de alta gama actúa como un auténtico motor económico para Marbella y su entorno. Cada proyecto moviliza a decenas de profesionales y activa una red de sectores complementarios, desde la hostelería al comercio o la automoción, que se beneficia del dinamismo del lujo inmobiliario», señala la agencia inmobiliaria Pure Living Properties en un informe.

«Este ecosistema genera empleo estable, fomenta la inversión y refuerza el posicionamiento de la Costa del Sol como uno de los destinos más competitivos de Europa», agrega el estudio.

Los precios medios por metro cuadrado de las viviendas de lujo han alcanzado en 2025 los 5.410 euros en Marbella; los 5.391 euros en Benahavís; y los 4.507 euros en Estepona, según la inmobiliaria, que sitúa a la Costa del Sol al nivel de destinos como Miami, la Costa Azul o Dubái.

La firma inmobiliaria asegura que a los tradicionales inversores de viviendas de lujo en el triángulo de Oro, británicos, alemanes o escandinavos, se han sumado en los últimos años compradores de EEUU, Canadá o países del Golfo Pérsico gracias, especialmente, a la conectividad aérea entre el aeropuerto de Málaga y destinos como Nueva York o Doha.

«El comprador actual busca residencias permanentes más que segundas viviendas. La combinación de clima, seguridad jurídica, colegios internacionales servicios de primer nivel han convertido a Marbella en un destino residencial durante 12 meses», señala el informe.

Viviendas asequibles

La inmobiliaria asegura que las residencias de lujo no compiten con la vivienda asequible, sino que «conviven con ella y contribuyen a sus sostenibilidad».

El informa hace referencias a proyectos de viviendas de lujo que contemplan la construcción de 370 Viviendas de Protección Oficial, «lo que refuerza un modelo de crecimiento equilibrado y responsable».

Según el Ayuntamiento, más de 3.000 personas empadronadas en Marbella están inscritas en el registro Municipal de la Vivienda para solicitar un inmueble de impulso público.