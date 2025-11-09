Indignación entre los vecinos de La Represa de Marbella ante los ruidos de los eventos

Vecinos del parque del arroyo de La Represa, ubicado en el centro urbano de Marbella, han mostrado su indignación por el aumento del número de eventos musicales (algunos organizados por el Ayuntamiento), su duración y el incremento de la contaminación acústica que generan a los residentes de la zona, a pesar de que, en una reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz, el equipo de Gobierno se comprometió a adoptar medidas para reducir el nivel de los ruidos.

Los vecinos del céntrico parque marbellí aseguran que la contaminación acústica, especialmente molesta en verano, cuando los residentes tienen las ventanas abiertas, afecta sobre todo a los menores y personas mayores de la zona.

«Lejos de reducirse la celebración de estas actividades, las horas de duración, su número, sus molestias y sus días, lo cierto es que han aumentado», señalan vecinos en un escrito.

En las últimas semanas, el parque de La Represa ha albergado la celebración de La Hispanidad, con actuaciones musicales el 10, 11, 12 y 13 de octubre; un concierto de rock de nueve horas ininterrumpidas el 25 de octubre; y una fiesta con pinchadiscos, con motivo de Halloween.

Las actuaciones se suman a otras que, de forma reiterada, el parque ha acogido desde el 14 de abril. Sólo en junio, La Represa albergó eventos los días 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20.

Los vecinos aseguran que el número de eventos ha aumentado de forma considerable desde el final de la pandemia del Covid, a pesar de que, advierten, el parque no está acondicionado para albergar actos de estas características.

«No dispone de planes de seguridad, de autoprotección y de estudios acústicos suficientes», señalan los vecinos, que califican el alto de número de eventos de «avalancha». «Generan cada vez más molestias y daños a la salud de la población que reside en los barrios más populosos de la ciudad de Marbella», lamentan.

Para Alberto Quero, uno de los vecinos que viven en los alrededores del parque y que ha recogido firmas contra el exceso de ruido de los eventos, La Represa se ha convertido en «un espacio permanente de celebraciones de todo tipo». «Las consecuencias son el sufrimiento y la impotencia de los vecinos», señala.

Quero advierte de que, debido a la orografía del parque, construido sobre el embovedado que sella el cauce del arroyo de La Represa, los ruidos se amplifican en el interior de las viviendas.

Carmen, otra vecina de la zona, reclama moderar los niveles del sonido ya que «el ruido llega a ser un incordio en casa».