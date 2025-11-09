Marbella se adhiere al 25-N con un amplio programa de actos

Marbella se sumará al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, con un amplio programa municipal de actividades.

El acto central del programa se celebrará el 25 de noviembre en el Hospital Real de La Misericordia, a las 11.00 horas, con la lectura de un manifiesto en cuya redacción han participado todos los grupos políticos con representación en la Corporación local, excepto Vox, y la entrega de reconocimientos a la letrada del Colegio de Abogados de Málaga en Marbella, Encarna Moreno Muñoz; la comunidad educativa del IES Pablo del Saz; y la Fundación ONCE.

Ese día, las plazas de Los Naranjos y de la Iglesia, en Marbella y San Pedro, respectivamente, contarán con mesas informativas desde las que se distribuirá material y dípticos sobre la violencia en adolescentes y mujeres mayores.

Además, la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Marbella colocará en su sede la pancarta ‘Ni una más, ni una menos’.

La agenda de actos para sensibilizar a los vecinos contra las agresiones hacia las mujeres, una de las principales lacras de la sociedad, incluye talleres de alfabetización digital, exposiciones, charlas, proyecciones y talleres en los centros educativos del municipio, con especial atención a la visibilización de las mujeres de la comunidad gitana y la inclusión de los colectivos vulnerables.

El 21 de noviembre se celebrará la Mesa Local de Seguimiento contra la Violencia de Género.