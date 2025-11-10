Mil alumnos tomarán parte en los Juegos Deportivos Escolares

Unos mil alumnos de Primaria y Secundaria participarán del martes al jueves en la prueba de croos de los Juegos Deportivos Escolares, que organiza el Ayuntamiento.

La actividad se desarrollará en el parque de Nagüeles desde las 10.00 a las 13.00 horas durante las tres jornadas.

El martes participarán los escolares de tercero y cuarto de Primaria, en la categoría benjamín; el miércoles será el turno de quinto y sexto de Primaria, en la categoría de alevín; y el último día competirán los estudiantes de primero y segundo de la ESO, que están incluidos en la categoría de infantil. El objetivo principal de la iniciativa es fomentar la práctica del atletismo de una forma lúdica, promover hábitos de vida saludable desde edades tempranas y sensibilizar sobre el uso de espacios naturales como entorno para la actividad física. Asimismo, la prueba permite aplicar en un entorno real los conocimientos sobre condición física adquiridos en clase. En total, participarán 20 centros educativos del término municipal, con un máximo de 50 alumnos por colegio y el Consistorio ha dispuesto un servicio gratuito de transporte escolar para facilitar su asistencia.