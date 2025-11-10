Las obras de la biblioteca de San Pedro concluirán a finales de 2026

El Ayuntamiento de Marbella prevé que las actuaciones para construir la biblioteca pública de San Pedro Alcántara terminen a finales de 2026.

La biblioteca pública, que estará ubicada en el interior del parque Jorge Lorenzo Tejada, en la zona residencial de El Arquillo, será «un espacio moderno y funcional, que dará respuesta a las demandas de los vecinos», según la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

El equipamiento, con el que el Ayuntamiento espera mejorar la oferta cultural de San Pedro Alcántara, contará con una zona de estudio de unos 700 metros cuadrados de superficie; otra dedicada a la lectura; un depósito de libros; un salón que albergará actos o conferencias; y su cubierta será transitable.

El proyecto incluye el espacio que deja un antiguo anfiteatro que estaba ubicado en el interior del parque sampedreño, que se encontraba en desuso desde hace años y que ha sido demolido. «La biblioteca se convertirá en un espacio útil, seguro e integrado en el entorno natural», según la regidora de Marbella.

Las intervenciones para construir la biblioteca pública comenzaron con la demolición del anfiteatro, el movimiento de tierras y la cimentación profunda con micropilotes.

Los trabajos se encuentran en la actualidad en la fase de construcción de los encepados que darán soporte a la estructura del edificio, según anunció ayer el Ayuntamiento.

La biblioteca contará con dos plantas y la cubierta transitable, que albergará actividades educativas, culturales e institucionales.

El edificio estará adaptado al desnivel natural del terreno y con accesos desde diferentes cotas.

El inmueble, que el Ayuntamiento califica de «contemporáneo y de referencia», se caracterizará por un diseño circular para aprovechar la luz natural. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de alrededor de 3,8 millones de euros, parte del cual procede de los fondos FEDER, que transfiere la Unión Europea.

La construcción de la biblioteca pública de San Pedro se incluye en el plan ‘Convive Marbella 2030’, que cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros, 12 de los cuales procede de fondos comunitarios.

El plan incluye también la remodelación de la calle Cocle, en San Pedro, con 600.000 euros.

En el resto del municipio, el plan servirá para desarrollar actuaciones en Las Albarizas, una de las zonas en riesgo de exclusión de Marbella; y de La Campana, ubicada en el distrito de Nueva Andalucía.