Organizan tres eventos este mes en Marbella para impulsar el emprendimiento

Marbella albergará en el transcurso de noviembre tres eventos con los que el Ayuntamiento busca mejorar la innovación, el emprendimiento y sostenibilidad.

El primer encuentro se celebrará el miércoles y estará dedicado a la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono. En el evento se presentará el documental elaborado por empresas locales y en el que se muestran casos reales de buenas prácticas medioambientales implantadas en Marbella.

«El objetivo es poner en valor las acciones que ya están realizando muchos negocios de la ciudad y, al mismo tiempo, animar a otras a sumarse a este modelo responsable», señala el asesor de Fomento Económico y Pymes, Alejandro Freijo.

La jornada incluirá una mesa diálogo y un espacio de networking para fomentar la colaboración entre sociedades comprometidas con el medio ambiente.

El segundo evento será el Hackathon, que se desarrollará desde el viernes al 29 de noviembre. Por último el Marbella StartUp Lab se celebrará el fin de semana del 21 al 23 de noviembre.