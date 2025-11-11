El ambulatorio Marbella Oeste abre al público con el mamógrafo inoperativo

El centro de salud Marbella Oeste, ubicado en la avenida Ricardo Soriano y que da cobertura sanitaria a unas 20.000 personas, ha abierto al público con su mamógrafo de última generación fuera de funcionamiento.

La Junta de Andalucía asegura que el equipamiento médico se encuentra inoperativo -a pesar de que el ambulatorio abrió hace apenas dos semanas al público- debido a que está reorganizando el servicio para redirigir al centro de salud marbellí a las mujeres a las que corresponda el citado ambulatorio y que, hasta ahora, estaban siendo atendidas en el centro de salud de San Pedro Alcántara.

CSIF, que ha denunciado la situación en la que se encuentra el mamógrafo, asegura que el equipamiento se encuentra fuera de servicio por falta de personal cualificado que lo utilice y prevé que su entrada en funcionamiento se producirá, como muy pronto, en los últimos días de mes, cuando un técnico en radiodiagnóstico del centro de salud de San Pedro se traslade al ambulatorio de Marbella.

La vacante que deje el técnico en radiodiagnóstico en el equipamiento sanitario de San Pedro será cubierta sólo durante algunas tardes por un especialista que procederá de Estepona, señala CSIF.

«La apertura del centro de salud de Marbella sin los profesionales necesarios provocará un efecto dominó que afecta a la asistencia en varios municipios», asegura la central sindical.

La falta de personal en el centro de salud de Marbella hace que algunas consultas, entre las que figuran las de fisioterapia u odontología, también se encuentren cerradas al público y sin fecha prevista para su puesta en funcionamiento, según el sindicato.

CSIF denuncia también que el ambulatorio, cuya apertura al público se ha demorado años, carece de horario de tarde -atiende de 08.00 a 15.00 horas- debido a la falta de dotación de personal.

«Las instalaciones no pueden tenerse en cuenta como un centro de salud en pleno funcionamiento», señala el sindicato.

Traslado de trabajadores

Parte de los profesionales sanitarios que prestan servicio en el centro de salud Marbella Oeste procede del ambulatorio de Leganitos, también en Marbella.

La Junta asegura que los médicos de familia y los pediatras han sido trasladados de un centro de salud al otro porque ambos están en la misma población y señala que el ambulatorio de Marbella Oeste se amplía con cuatro administrativos; otros tantos técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería; dos celadores; dos enfermeras; y un odontólogo.

CSIF cifra en diez los médicos trasladados desde Leganitos al centro de salud Marbella Oeste; siete, los profesionales de enfermería; y cinco, los auxiliares administrativos.

El PSOE pidió ayer a la Junta que dote de suficiente personal al centro de salud Marbella Oeste para garantizar su «funcionamiento pleno».