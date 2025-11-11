Diversas plagas afectan a árboles del parque de Los Tres Jardines en San Pedro Alcántara

Plagas de diferente tipo afectan a diversas especies de árboles del parque de Los Tres Jardines, ubicado en San Pedro Alcántara y uno de los de mayor extensión de Andalucía.

Los pinos del recinto, de unos 90.000 metros cuadrados de superficie, se ven atacados por el ‘Tomicus destruens’, un escolítido que perfora los árboles de esta especie y cuya fase de vuelo de adultos se produce en esta época del año; y la procesionaria.

Por su parte, las palmeras de la especia ‘Phoenix’ se ven «gravemente afectadas» por el picudo rojo, cuyas larvas devoran el cogollo hasta provocar la muerte del ejemplar; mientras que los cipreses se tratan con productos revitalizantes frente a dos géneros de hongos que afectan a su crecimiento.

«Durante las próximas semanas, se desarrollarán intervenciones específicas para combatir las plagas que están afectando a la arboleda del recinto», anunció ayer el teniente alcalde de San Pedro, Javier García.

El Gobierno local confía en que los tratamientos fitosanitarios permitan preservar la masa arbórea de uno de los recintos verdes más emblemáticos del municipio, pero que ha estado abandonado durante años ante la falta de actuaciones de conservación y mejora.

Tras las críticas de la oposición, el equipo de Gobierno anunció en verano un plan integral para recuperar el parque.

La primera mejora que realizaron los operarios fue reparar el sistema de impulsión del riego.