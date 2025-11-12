La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental ha renovado ya el 15% de los contenedores

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha instalado ya más del 15 por ciento de los nuevos contenedores que tiene previsto distribuir en las once localidades que integran el ente supramunicipal.

La renovación de los contenedores comenzó a finales de verano y forma parte de una estrategia para reforzar la recogida selectiva y fomentar el reciclaje de la zona.

La Mancomunidad de Municipios prevé que el ritmo de instalación de los contenedores se intensifique en las próximas semanas tras el aumento del volumen de unidades que ha suministrado el fabricante.

La mejora en la logística del suministro permitirá optimizar los plazos de ejecución previstos y garantizar así una mayor eficiencia en la implementación del sistema y una cobertura más homogénea en el conjunto de los municipios.

La empresa concesionaria del servicio de recogida, Urbaser, cambiará cerca de 6.500 contenedores, 3.900 de los cuales serán amarillos, para la recogida de envases ligeros; y 2.600, azules, para el depósito de residuos de papel y cartón.

Estepona, Fuengirola y Mijas son los municipios en los que el proceso de renovación de los contenedores se encuentra en un estado más avanzando de ejecución.

"Esta iniciativa busca facilitar a la ciudadanía el acceso a los puntos de reciclaje cercanos, mejorar la eficiencia del servicio de recogida y contribuir a los objetivos de sostenibilidad marcados por la administración", señala el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Manuel Cardeña.