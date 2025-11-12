Marbella instala lonas decorativas para embellecer el casco antiguo

El Ayuntamiento de Marbella utilizará lonas decorativas para ocultar los solares y fincas en desuso y las zonas deterioradas ubicados en el casco antiguo y tratar, al mismo tiempo, de embellecer una de las zonas de mayor atractivo turístico del municipio, pero que requiere también de profundas mejoras para que los pequeños comercios puedan mantenerse ante el empuje de las grandes superficies comerciales.

Las lonas mostrarán infografías y diseños de promoción turística con imágenes de los principales atractivos de Marbella.

La primera lona se ha ubicado en un solar ubicado en la calle Peral y muestra la imagen de una fachada tradicional andaluza.

La iniciativa cuenta también con vinilos para tótems digitales de información turística o papeleras.

«Esta medida reforzará la imagen del casco antiguo y permitirá ofrecer una visión más atractiva de Marbella. Se trata de una actuación sencilla, pero eficaz para poner en valor las calles más históricas y dinamizar el comercio», señala el delegado del Distrito Oeste, Alejandro González.