El resurgir del Centro Forestal Sueco en Marbella

Pasa prácticamente desapercibido a ojos de muchos a pesar de estar ubicado en plena Milla de Oro de Marbella y a escasa distancia de Puerto Banús y de la villa romana de río Verde, y ser uno de los emplazamientos más icónicos del municipio.

Ahora, una promotora inmobiliaria escandinava busca sacar del anonimato al Centro Forestal Sueco, el equipamiento de unos 40.000 metros cuadrados de superficie abierto en la década de los años 60 del siglo XX, momento de la eclosión turística de Marbella, para ofrecer alojamiento a los funcionarios de Suecia.

El proyecto de la firma sueca Quartiers Properties AB propone construir en el recinto (cerrado al público desde 2008) 50 viviendas; ampliar hasta los 25.000 metros cuadrados de superficie una instalación hotelera anexa que cuenta con una extensión de unos 7.000 m2; y la conservación de cerca de 6.300 metros cuadrados de espacios verdes en una de las zonas más lujosas del municipio.

Esta actuación contempla la ampliación de Boho Club, una instalación hotelera abierta al público que cuenta con un restaurante cuya oferta gastronómica lleva el sello del chef malagueño Diego del Río; e incluye 20 habitaciones, otros tantos bungalows y 30.000 metros cuadrados de zona verde.

Las actuaciones, que la firma sueca pretende iniciar en 2027, incluyen también la construcción de una rotonda en la N-340 a escasa distancia del acceso a Puerto Banús para tratar de descongestionar una carretera que, especialmente en verano, sufre frecuentes colapsos.

La firma sueca, fundada en 2014, calculó al inicio de las actuaciones -el Ayuntamiento de Marbella aprobó el plan de ordenación del proyecto en 2023- que podría disponer de 20.000 metros cuadrados de derechos de nueva construcción y que, tras las actuaciones, el valor de la propiedad aumentaría en 72 millones de euros al cambio en coronas suecas.

«A poca distancia de nuestras propiedades se encuentran urbanizaciones de lujo de renombre internacional. Más habitaciones de hotel y restaurantes de la más alta calidad encajan bien con el desarrollo de la zona», señaló la inmobiliaria sueca cuando anunció la promotora inmobiliaria escandinava, en el verano de 2023.

El Ayuntamiento destacó ayer la «gran relevancia que el espacio hotelero de máximo nivel» tendrá para Marbella.