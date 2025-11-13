Cultura
Crean en Marbella una plataforma para facilitar la contratación de artistas
Permite a los artistas de Marbella y San Pedro Alcántara trabajar y facturar legalmente sin darse de alta como autónomos desde el primer día
Una plataforma de nueva creación agiliza los procedimientos para que los artistas que desarrollan su actividad en Marbella y San Pedro Alcántara puedan contratar con empresas privadas o el Ayuntamiento.
Una empresa se encarga de gestionar las altas temporales, la facturación y, cuando sea necesario, el asesoramiento legal y fiscal sin que los artistas tengan que registrarse como trabajadores autónomos desde el primer día.
«Queremos evitar que se sientan desorientados o desprotegidos cuando comienzan. Podrán facturar de forma legal y obtener soporte profesional», señala el impulsor de la iniciativa, Miguel Ortiz.
«Es una plataforma hecha por artistas para artistas, porque sabemos lo que se siente cuando tienes una oportunidad para actuar o participar en un evento y la burocracia te frena», agrega.
La plataforma, señala Ortiz, cuenta con más de 30 usuarios registrados, entre cantantes, bailarines, grafiteros, fotógrafos o creadores de contenido.
El equipo de gobierno destaca que la iniciativa permitirá eliminar «trabas burocráticas».
«Los trámites administrativos pueden ser un obstáculo porque nos encontramos con jóvenes, sobre todo aquellos que están comenzando, que quieren participar en eventos, pero, al no estar dados de alta como autónomos, no pueden hacerlo», señala.
