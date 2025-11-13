El futuro de la plantilla del Senator de Marbella se decide en una reunión de urgencia

El futuro laboral de los trabajadores del hotel Senator de Marbella se decide este jueves en una reunión que empleados, CCOO y la parte empresarial mantendrán horas antes de que expire el plazo para que concluya el periodo de negociaciones y entre en vigor un Expediente de Regulación de Empleo que dejaría en la calle a las 107 personas que integran la plantilla del establecimiento.

Despidos masivos

Una reunión que tenían prevista realizar ayer en Málaga las partes para tratar de encontrar una alternativa a los despidos masivos no se celebró ante la incomparecencia de parte de ellas. Pero una llamada telefónica a última hora de la noche de una de las empresas con intereses en la explotación del hotel a la central sindical abrió un último hilo de esperanza para que los empleados vuelvan a sus puestos de trabajo cuando, el hotel, cerrado al público desde hace dos semanas para afrontar unas reformas, retome la actividad en 2027.

«Aún hay esperanzas para salvar los puestos de empleo», señalaron fuentes de CCOO a La Opinión de Málaga.

Las tres partes disponen hasta las 11.00 horas de este jueves para encontrar una alternativa laboral para los empleados. De no hacerlo, entrará en vigor el ERE.

ERE ilegal

CCOO y el comité de empresa sostienen que el ERE sería ilegal, ya que el hotel, de cuatro estrellas de categoría y uno de los más conocidos de Marbella por ser icono de los años de depravación de los gobierno locales del GIL, ha cesado su actividad de forma provisional, no definitiva. Por ello, proponen a la parte empresarial (formada por la sociedad propietaria del edificio que alberga el inmueble; la cadena hotelera Melià, que gestionará el hotel desde 2027; y la firma Hoteles Playa, que lo ha explotado hasta finales de octubre) que los empleados se acojan a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo durante el tiempo que se prolonguen las obras y vuelvan a sus puestos de empleo tras la reapertura.

Sin embargo, cómo tendría que repartirse la parte empresarial el coste del mantenimiento de la plantilla durante los meses que duren las reformas, que CCOO calcula en alrededor de los 1,7 millones de euros, y diversas incomparecencias en las reuniones de negociación dificultan el llegar a un pacto que impida los despidos masivos.

Los trabajadores del hotel iniciaron a principios de noviembre un cierre indefinido en el interior del establecimiento para protestar contra el ERE y apremiar a las partes a que encuentren una solución.

«Negociemos un ERTE. Ya veremos los mecanismos y las formas. Pero queremos garantías de que, cuando entre Melià y el establecimiento hotelero reabra, vuelva toda la plantilla. Somos personas, no números», señala el presidente del comité de empresa, David Casado.

Los empleados encerrados en el interior del establecimiento hotelero carecen de grifos, agua caliente, cocina o colchones después de que la cadena Hoteles Playa retirara el mobiliario cuando se desentendió de la gestión del local.