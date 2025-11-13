Marbella reconoce a los hoteles que apuestan por la sostenibilidad

El Ayuntamiento de Marbella ha reconocido a diferentes hoteles que desarrollan su actividad en el municipio y que han emprendido medidas para progresar hacia un turismo eficiente, innovador y respetuoso con sus entornos.

Entre las establecimientos reconocidos con el certificado ‘Hotel Pionero Marbellup Sostenible 2025’ figuran Occidental Puerto Banús, Lima Marbella, El Fuerte, Marbella Club Hotel y Hard Rock Marbella, que representan «ejemplos tangibles de compromiso y transformación hacia un modelo más sostenible», señala el responsable de Fomento Económico y Pymes del municipio, Alejandro Freijo.

Representantes de las diferentes empresas premiadas compartieron en un evento algunas de las acciones que ya ejecutan, especialmente en materia de energía solar, en una gestión más eficiente del agua, el reciclaje, la reducción del uso del papel o la digitalización de procesos.

«Estas empresas no sólo reducen su huella ambiental, sino que también inspiran al resto del tejido productivo local a seguir el mismo camino», señala Freijo.

Según el representante municipal, «cada vez más empresas de la localidad apuestan por la sostenibilidad y la innovación verde y eso refleja el compromiso colectivo con una Marbella de futuro».

«El evento no ha sido sólo un acto de reconocimiento, sino la demostración de que Marbella busca convertirse en un ejemplo de ciudad responsable y competitiva», agrega el asesor del Área de Fomento Económico.