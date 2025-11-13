Sube en Marbella un 12% el precio medio del metro cuadrado en las viviendas de ultralujo

El precio medio del metro cuadrado en las viviendas de Marbella destinadas al mercado del megalujo se situó en septiembre en torno a los 4.500 euros, alrededor de un 12,5 por ciento más que el precio que registró en el mismo mes de 2024 y que rondó los 4.220 euros.

En algunas de las zonas más exclusivas del municipio, como la Milla de Oro y Nagüeles, el metro cuadrado alcanzó a finales de verano los 5.750 euros; mientras que en la zona de Marbella Este, el precio rondó los 3.900 euros, según señala un informe elaborado por la agencia inmobiliaria Panorama Properties.

El estudio señala que en algunos apartamentos de lujo ubicados en primera línea de playa en Puerto Banús, el metro cuadrado de suelo alcanzó los 30.000 euros; mientras que diferentes villas de Nueva Andalucía fue de 14.000 euros, lo que equipara a Marbella con otros destinos de lujo de Europa, como Saint-Tropez o Gstaad.

La firma inmobiliaria señala que los precios de las viviendas de lujo son «sólidos y sostenibles» debido a la presencia de inversores con una alta capacidad de compra y una oferta inmobiliaria que llega a su límite.

«La tendencia apunta a una continuidad en el crecimiento de precios durante un futuro previsible, tanto en el segmento del lujo como en todos los niveles del mercado residencial y comercial», señala el CEO de la firma inmobiliaria y autor del informe, Christopher Clover.

El análisis señala que el perfil medio del comprador de viviendas de ultralujo en Marbella cuenta con una edad de 52 años (el 54 por ciento de los inversores se encuentra entre los 41 y 60 años) y pertenece a un grupo social en plena madurez profesional y económica.

El 63 por ciento de las adquisiciones las realizan compradores internacionales, entre los que destacan los de nacionalidad británica, neerlandesa, sueca o alemana.

«Marbella es hoy un destino de residencia principal o semipermanente», señala el CEO de la agencia inmobiliaria, la más antigua del municipio.

El telón de Aquiles, el alquiler

El informe señala que el precio medio del alquiler de larga temporada ha pasado de unos 850 euros al mes en 2019 hasta los 1.600 en 2025, un incremento que ronda el 90 por ciento.

Según el análisis, la escasez de oferta de viviendas en alquiler expulsa a miles de trabajadores, especialmente de los sectores de la hostelería, la educación o la sanidad, hacia municipios vecinos, como Ojén, Guaro, Coín o Manilva, municipios en los que los precios crecen «a doble dígito».

«El éxito de Marbella está creando su propio desafío, la falta de vivienda asequible para su población activa. La clave será equilibrar el crecimiento del lujo con la accesibilidad residencial sin dañar la competitividad turística», advierte el informe.

«El gran reto para los próximos años es claro, garantizar la vivienda de alquiler», agrega Clover.