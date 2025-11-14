Amplían hasta el lunes el periodo de consultas sobre el ERE del Senator

La parte empresarial, CCOO y el comité de empresa del hotel Senator acordaron ayer ampliar hasta el lunes el periodo de consultas para tratar de buscar una alternativa a los despidos de los 107 trabajadores del establecimiento.

Las partes acordaron a petición de la Junta de Andalucía, en una reunión que tenía visos de ser la definitiva, darse más tiempo para evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, desde hace más de un mes, amenaza el futuro laboral de los empleados del hotel de cuatro estrellas de categoría.La de ayer fue la segunda prórroga del periodo de negociación para evitar un ERE que tendría que haber entrado en vigor el pasado fin de semana.

Pero, a pesar de los aplazamientos, las negociaciones no prosperan. «Las reuniones del ERE no están avanzando debido a la falta de presencia de todos los actores implicados y a la ausencia de colaboración necesaria para cerrar un consenso», advirtió la central sindical.

El conflicto laboral entró en su momento álgido cuando, a finales de octubre, la cadena Hoteles Playa se desentendió de la gestión del hotel en el momento en que vencía el contrato de arrendamiento del edificio que alberga el negocio, un inmueble que se ha convertido en uno de los símbolos de los años de corrupción de los gobiernos del GIL en Marbella.

Días después, el edificio cerró sus puertas para someterse a unas reformas que se prolongarán hasta 2027, momento en el que el hotel retomará la actividad, ya bajo gestión de la cadena Meliá. Desde entonces, la solución que ofrece la parte empresarial a los empleados son los despidos masivos.

La plantilla del Hotel Senator ha protagonizado una concentración de protesta y mañana iniciará un encierro indefinido hasta que le garanticen la continuidad laboral de los 107 trabajadores tras el cambio en la gestión del estacionamiento pic.twitter.com/YIR9QErB9f — RTV Marbella (@RTVMarbella) October 30, 2025

Pero CCOO y el comité de empresa sostienen que el ERE sería ilegal -y están dispuestos a recurrirlo en los tribunales si se materializa- ya que el hotel se encuentra cerrado de forma provisional; y proponen un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que permita a la plantilla recuperar sus puestos de trabajo cuando reabra.

Pero las diferencias entre Meliá, Hoteles Playa y la propietaria del edificio que alberga el hotel sobre cómo repartirse el coste de mantenimiento de los trabajadores durante los meses que se prolonguen las obras de reforma, que CCOO cifra en 1,7 millones de euros, obstaculizan cualquier acuerdo.

La prórroga de las negociaciones se produce en un ambiente de máxima tensión entre unos trabajadores que, desde inicios de noviembre, mantienen un encierro indefinido en el interior del hotel, para exigir garantías laborales y la aplicación del ERTE.