Impulsan un plan de oportunidades laborales para jóvenes

El Ayuntamiento de Marbella ha lanzado el programa ‘T-Acompañamos’ con el que tratar de mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes de entre 18 y 29 años con itinerarios personalizados de formación y orientación.

El programa, financiado con fondos de la UE y que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, ofrece una atención individualizada a cada solicitante con una metodología que combina la orientación profesional con cursos gratuitos de corta duración y con una prospección en empresas con el fin de conectar de forma directa a usuarios de la iniciativa con posibles empleadores.

El programa cuenta con un incentivo económico de 528 euros y atiende a unas 40 personas, de las que 27 ya han accedido al mercado laboral, según la entidad Sinergia Soluziona, que colabora en el desarrollo de la incitativa.

«El objetivo es reforzar la conexión entre la formación y la inserción efectiva en el mercado laboral. Gracias a esta iniciativa, los participantes contarán con un seguimiento continuado que les permitirá definir nuevas metas», destaca el Ayuntamiento.