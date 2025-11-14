Mejoran la movilidad en el centro urbano de San Pedro Alcántara

La avenida de La Constitución, una de las vías más transitadas del centro urbano de San Pedro Alcántara, contará a finales de año con una mejor accesibilidad. El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las actuaciones para mejorar la movilidad, además de la eficiencia energética y las automatizaciones del sistema de riego, en la confluencia de la avenida sampedreña con la calle Doctor Esteban San Mateo, en la que los peatones, especialmente con movilidad reducida, apenas tienen espacio para transitar.

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de un mes, servirán para ampliar la anchura de la acera desde el metro y medio hasta los dos metros.

La intervención incluye la creación de diez alcorques con rejillas de protección, la instalación de bolardos y la adecuación de los vados peatonales, además de la reorganización de los servicios afectados y los accesos adoquinados de la zona.

Las áreas reservadas para los servicios de cargas y descargas que abastecen a los establecimientos comerciales de la zona se mantendrán, pero se reubicarán en otro lado de la vía, según señala el Ayuntamiento.

Las actuaciones de mejora se ejecutarán sobre una superficie de unos 250 metros cuadrados y unos 70 metros lineales de longitud en una de las áreas más céntricas de la localidad.

El proyecto cuenta con un presupuestos de unos 48.000 euros, que aporta el Ayuntamiento y las obras las desarrolla una empresa de la localidad.