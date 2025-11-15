Concienciación
Unos 1.400 menores participan en una jornada de formación ética
Unos 1.400 estudiantes de once centros de Secundaria y Bachillerato de Marbella participaron ayer, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, en la jornada ‘Educando en Valores’, que organizó la asociación ‘Desde siempre y para siempre’ para mejorar la formación ética.
El encuentro contó con la participación de ponentes como el coach Pedro García Aguado y la paratriatleta y medallista olímpica Marta Francés. «Queremos llegar al corazón de los jóvenes y ofrecerles herramientas para que puedan transformar la sociedad», señala la presidenta de la asociación, María Ángeles Martos.
La iniciativa se fundó hace una década, tras el fallecimiento del hijo de Martos a causa de una leucemia, con «la voluntad de convertir una experiencia personal dolorosa en un impulso solidario», explica Martos. «Inculcar desde edades tempranas la reflexión sobre la identidad y la contribución a una sociedad mejor es garantía de un futuro más justo», señala el portavoz municipal, Félix Romero.
Durante la jornada, los estudiantes organizaron una venta solidaria de pulseras para recoger fondos a favor de la asociación que preside Martos.
