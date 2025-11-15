El Ayuntamiento de Marbella gastará 80.000 euros en caramelos en Navidad

El Ayuntamiento de Marbella gastará cerca de 80.000 euros en adquirir los caramelos, las golosinas y los cotillones que utilizará en los eventos municipales que impulsará para celebrar la Navidad, entre ellos las diferentes cabalgatas que sus Reyes Magos de Oriente protagonizarán en el municipio. El Ejecutivo municipal adquirirá unos 22.000 kilogramos de caramelos, la mayor parte de los cuales los lanzarán sus Majestades de Oriente durante sus desfiles por el municipio.

El equipo de gobierno destinará alrededor de 43.000 euros para adquirir, para los festejos navideños que se desarrollarán en el núcleo urbano de Marbella, 1.500 bolsitas de uvas de la suerte, que se consumen en Nochevieja; 3.000 bolsas de cotillón; 10.000 bolsas de gusanitos; y 12.000 kilogramos de caramelos.

Para celebrar la época navideña en San Pedro Alcántara, el Consistorio comprará 1.000 bolsas de uvas de la suerte; 2.000 bolsas de cotillón, 10.000 bolsas de gusanitos; y 10.000 kilogramos de caramelos, por un importe de unos 35.600 euros. Las contrataciones de los suministros de los caramelos para las celebraciones de Marbella y San Pedro Alcántara, tramitados a través de dos lotes diferenciados, han recaído en una pyme ubicada en Córdoba, según la documentación de la adjudicación de los contratos a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga. Las uvas de la suerte, distribuidos en formatos individuales con 12 unidades cada uno, serán caramelos de goma con forma de uva y sabor a fresa y melón y carecerán de gluten.

La empresa suministradora deberá entregar antes del miércoles los productos de los festejos navideños que se celebrarán durante 2025; y para los correspondientes a 2026, antes del 3 de enero.

Cabalgatas de años anteriores

En la época navideña de 2025, sus Majestades de Oriente repartieron cerca de 20.000 kilogramos de caramelos en sus cabalgatas por los núcleos urbano del término municipal.

El desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de Marbella contó con 15 carrozas; mientras que la cabalgata que protagonizaron en San Pedro estuvo integrada por 12 carrozas. En Nueva Andalucía, sus Majestades de Oriente recorrieron las principales calles del distrito en el interior de diferentes vehículos de época.En las cabalgatas de 2024, Melchor, Gaspar y Baltasar repartieron alrededor de 23.000 kilogramos de caramelos en el término municipal.