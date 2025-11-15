CCOO pide «la máxima responsabilidad» para evitar el ERE del Senator

CCOO pidió ayer a las partes involucradas en las negociaciones sobre el futuro laboral de los 107 trabajadores del hotel Senator, que se enfrentan a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la «máxima responsabilidad y compromiso» para lograr la continuidad de los puestos de trabajo.

El llamamiento de CCOO se produce tres días antes de una decisiva reunión que el sindicato, la propiedad del inmueble que alberga el hotel y la anterior y futura explotadoras del negocio, los grupos Hoteles Playa y Meliá, respectivamente, celebrarán el lunes en Sevilla para resolver el futuro laboral de los trabajadores del establecimiento, de cuatro estrellas.

El encuentro contará con la mediación del presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, José Manuel Gómez. «Reiteramos nuestra voluntad de diálogo y trabajaremos para que la reunión permita avanzar hacia una solución que garantice el mantenimiento del empleo y la subrogación de la plantilla», señaló CCOO.

El sindicato entiende que, de materializarse, el ERE sería ilegal, ya que el hotel ha cerrado al público de forma provisional (para someterse a unas reformas), pero reabrirá en 2027, por lo que propone que la plantilla se acoja a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y retome sus puestos de trabajo cuando el establecimiento recupere la actividad.

Los empleados mantienen desde hace dos semanas un encierro indefinido en el interior del hotel para manifestar su oposición a los despidos masivos.