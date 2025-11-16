Marbella cede la gestión de los centros de atención a las personas sin hogar

El Ayuntamiento de Marbella cederá en 2026 la gestión de los dos centros de atención a las personas sin hogar con los que cuenta el municipio.

El Gobierno local ha iniciado la tramitación para externalizar a partir del próximo año la administración de una estructura pionera en su día en Andalucía con la que tratar de facilitar la inserción social y laboral de los vecinos con menos recursos en un municipio cuya actividad económica sigue muy condicionada por el sector del turismo y la llegada de visitantes y en el que el acceso en condiciones cómodas a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para amplios colectivos, como jóvenes o trabajadores.

El centro de atención de Marbella, que entró en servicio en 2018; y el de San Pedro Alcántara, abierto desde 2020; y gestionados por Cruz Roja, atienden a las personas transeúntes que se desplazan de una ciudad a otra, inmigrantes sin recursos que buscan un empleo en el municipio o a aquellos que se encuentran sin una vivienda.

El objetivo del Ejecutivo municipal es ceder la gestión de los centros de intervención de Marbella y San Pedro y del servicio de la Unidad Social Móvil en 2026 y 2027, periodo prorrogable año a año hasta un máximo de tres, según la documentación a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

El Ayuntamiento ha licitado el contrato de los centros para combatir el ‘sinhogarismo’ por 1,2 millones de euros en los dos primeros años, cifra que estima que llegaría a los 3,1 millones si la externalización de la gestión vence en 2030, tras la activación de los tres prórrogas.

El Ayuntamiento calcula en la documentación de la licitación que el coste de los centros de atención del municipio ronda los 600.000 euros al año. Pero la subvención que el Consistorio entrega cada año a Cruz Roja para su mantenimiento ronda los 440.000 euros.

Sólo durante los once primeros meses de 2024, Cruz Roja atendió a más de 500 personas entre los dos centros.

Un centro «único»

El primer director que tuvo el Centro de Inclusión a las Personas Sin Hogar de Marbella, Jacobo Wahnich, calificó la iniciativa como «pionera, única en Andalucía» en el trato a los colectivos en exclusión social. «Tiene un objetivo ambicioso, porque pretende la inclusión real de estas personas», apuntó en la apertura del centro.

En su primer año en funcionamiento, Cruz Roja atendió en el centro de Marbella a cerca de 190 usuarios y logró la inserción social de unos 20.

El centro contra el ‘sinhogarismo’ en Marbella, que empezó a impulsar el gobierno de coalición de PSOE, IU y OSP, contaba en sus primeros años con un psicólogo, una trabajadora social, una educadora social y monitores que disponían de la colaboración de la Policía Local y servicios médicos.

El centro ofrecía tres comidas al día y servicios de lavandería, ducha e higiene.