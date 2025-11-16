Deportes
Mejoran el uso del Pabellón de Deportes Carlos Cabezas de Marbella
La instalación de una cubierta permitirá utilizar el recinto en las jornadas de lluvia
El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las actuaciones para instalar una cubierta de 1.200 metros cuadrados de superficie sobre la pista exterior anexa al Pabellón de Deportes Carlos Cabezas y tratar así de mejorar su aprovechamiento y garantizar su uso en cualquier época del año, más allá de las inclemencias meteorológicas.
Los trabajos, que se realizan tras las demandas de dos entidades de baloncesto locales, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y una inversión de unos 700.000 euros.
La colocación de la cubierta permitirá a los usuarios del recinto deportivo ganar una pista exterior, que pasarán de dos a tres.
La cubierta está diseñada para preservar la versatilidad del espacio y asegurar el confort de los usuarios, especialmente en jornadas de lluvia o de altas temperaturas.
La cubierta está fabricada en chapa autoportante, especialmente resistente y fácil de instalar. Se colocará con una pendiente del 0,7 por ciento para evacuar las aguas pluviales.
Las actuaciones servirán también para colocar parasoles fijos de lamas de acero en los laterales sobre lo que se colocará una chapa en la que se pondrá el nombre del pabellón.
Las primeras actuaciones han consistido en retirar los postes sobre los que se apoyaban unos focos y redes del recinto deportivo.
«Esperamos contar en la próxima primavera con esta actuación ya terminada», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha visitado las actuaciones.
- El ambulatorio Marbella Oeste abre al público con el mamógrafo inoperativo
- El resurgir del Centro Forestal Sueco en Marbella
- Mejoran la movilidad en el centro urbano de San Pedro Alcántara
- El futuro de la plantilla del Senator de Marbella se decide en una reunión de urgencia
- Indignación entre los vecinos de La Represa de Marbella ante los ruidos de los eventos
- La llegada de los suizos
- Amplían hasta el lunes el periodo de consultas sobre el ERE del Senator
- El mercado de casas del lujo supone en la provincia de Málaga el 10% del PIB