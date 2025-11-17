El Ayuntamiento de Marbella ofrece ayuda municipal de 300.000 euros a favor de Aspandem

El Ayuntamiento de Marbella y Aspandem han firmado dos convenios de colaboración a través de los cuales la asociación benéfica de San Pedro Alcántara que atiende a personas con discapacidad intelectual contará con cerca de 300.000 euros para financiar su programa asistencial y un proyecto de formación laboral.

El programa asistencial, que recibirá una ayuda de 236.000 euros, cuenta con 125 trabajadores, 563 voluntarios y 749 socios.

El proyecto Viverismo, con el que Aspandem organiza una formación teórica y práctica en jardinería para personas con una discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33 por ciento y que cuenta con 30 usuarios, se beneficiará de una subvención de 63.000 euros.

«La ayuda es muy necesaria porque nos permite continuar ofreciendo un servicio de calidad para que nuestros usuarios estén atendidos de la mejor manera posible», señala la presidenta de la asociación, María José Morales.

Aspandem ha pasado en los últimos años de atender a unos 600 usuarios a prestar atención a cerca de mil.