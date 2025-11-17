La recuperación del río Guadaiza llega al 85 por ciento de su ejecución

Las actuaciones para renaturalizar un tramo de unos tres kilómetros de longitud del río Guadaiza, uno de los más importantes del término municipal de Marbella, y mitigar el riesgo de inundación se encuentran al 85 por ciento de su ejecución.

Los trabajos permitirán también reforestar más 8.000 especies autóctonas en el entorno del cauce que discurre entre San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía.

El río se incluye en la Red Natura 2000, a través de la cual la Unión Europea reconoce las zonas catalogadas como ZEC, que deben contar con una especial conservación.

Las actuaciones que se han ejecutado hasta mediados de noviembre han servido para retirar especies de vegetación invasora, especialmente caña común, y de sedimentos arrastrados por los caudales del río Guadaiza en el entorno del badén rebasable que constituye el paso de conexión entre el polígono industrial de San Pedro Alcántara y la zona residencial de La Campana, en el distrito de Nueva Andalucía, a través del carril de Picaza.

El paso de conexión entre ambas zonas tiene el carácter de provisional, pero lleva años en funcionamiento y es uno de los puntos que más peligro entraña en las jornadas de lluvias intensas en el municipio.

Las actuaciones han servido también para movilizar bolos y piedras para la creación de refugios para la fauna y la limpieza de los puentes y zonas de paso.

Los próximos trabajos consistirán en instalar refugios para aves, murciélagos e insectos; y talanqueras de protección.

Las actuaciones cuentan con un presupuesto de alrededor de 2,6 millones de euros, procedentes de los fondos Next Generation, que transfiere la Unión Europea y gestiona el Gobierno central.

La renaturalización del río Guadaiza se ejecuta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y forma parte de un plan de recuperación y transformación de zonas ZEC con fondos comunitarios.

Las actuaciones de mejora, que se desarrollan en un área de unos 90.000 metros cuadrados de superficie, comenzaron hace un año y concluirán «en los próximos meses», señala el Ayuntamiento, que evita concretar un horizonte temporal.

El Consistorio asegura que los trabajos han permitido mantener la flora y la fauna del entorno del río y que «se ha pretendido» evitar el riesgo de inundabilidad en algunos puntos estratégicos con su limpieza integral.