CCOO acusa a Meliá de «boicotear» la negociación sobre el ERE del Senator de Marbella

CCOO acusó este lunes a la cadena Meliá, que gestionará el hotel Senator de Marbella a partir de 2027, de «boicotear» la búsqueda de una alternativa al ERE al que se enfrentan los 107 trabajadores del establecimiento.

La central sindical criticó también a la firma hotelera por «ningunear» a la Junta de Andalucía, que el jueves salvó in extremis, en una cita que tenía visos de ser la definitiva, el periodo de negociaciones para evitar los despidos masivos.

Las críticas de CCOO se produjeron después de que Meliá no acudiera a una cita que la parte empresarial, integrada por Meliá; la cadena Hoteles Playa, que ha gestionado el hotel hasta finales de octubre; y la propietaria del edificio que alberga el negocio, tenía prevista celebrar con el sindicato en Sevilla.

Pieza del puzzle

«Ha faltado una pieza clave en el puzzle. Meliá, nuevamente no ha acudido a una reunión, a pesar de haber sido expresamente convocada por la consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, quien declaró públicamente que se haría cargo de la situación», señaló la central sindical.

CCOO acusó a Meliá de «prolongar la incertidumbre y la angustia» de los empleados del hotel, de cuatro estrellas de categoría y ubicado en un edificio que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de los años de depravación del los gobiernos del GIL en Marbella.

«La ausencia de Meliá es un desprecio al diálogo social, una falta de respeto hacia las instituciones andaluzas y, sobre todo, una ofensa a 107 familias que dependen del empleo», señaló la central sindical.

CCOO exigió a Meliá que «acuda de forma inmediata» a la próxima reunión que mantendrán las partes, mañana en Málaga, en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA); que paralice cualquier medida traumática, incluidos los despidos, mientras exista la posibilidad de alcanzar una solución negociada; y que asuma su responsabilidad social como gran cadena hotelera que se beneficia de la actividad económica y turística de Andalucía».

La cadena hotelera ha mantenido desde el inicio del conflicto laboral, a finales de octubre, que operará el establecimiento a partir de 2027, por lo que, hasta entonces, no ostentará ninguna responsabilidad operativa ni tendrá capacidad de intervención sobre el hotel. Por ello asegura que no tiene conocimiento de las decisiones que pueden recaer sobre los trabajadores.

CCOO y el comité de empresa del hotel sostienen que el ERE, de materializarse, sería ilegal, ya que el local, cerrado en la actualidad por unas reformas, recuperará la actividad en 2027. Por ello, proponen sustituir los despidos masivos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que permita a la plantilla recuperar sus trabajos en 2027.

La plantilla mantiene desde inicios de noviembre un cierre indefinido en el interior del hotel para protestar contra el ERE.