Mejoran la seguridad vial en diferentes barrios de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado la creación de 17 pasos de peatones en las calles Jeddah, Galvestón, San Antonio y Boquerón, en los barrios de Santa Marta y en la Divina Pastora, en una actuación que busca mejorar la seguridad de los peatones.

Los trabajos han incluido la demolición del antiguo acerado y los bordillos; y la colocación de 180 metros lineales de nuevos márgenes, así como trece arquetas y seis sumideros situados en la nueva cota que ha resultado de la obra.

Por otra parte, se ha llevado a cabo la instalación de solería de más de 580 metros cuadrados de superficie y la modificación de las redes de saneamiento, abastecimiento, pluviales y electricidad.

«Todas estas medidas han tenido como finalidad facilitar el tránsito de los vecinos por estas calles del centro de la ciudad. Con estos accesos, en su mayoría elevados, los conductores tendrán mayor visibilidad que anteriormente, al haberse sacado la línea de las aceras hasta la de los aparcamientos, mientras que los viandantes también podrán cruzar de manera segura», señala el equipo de Gobierno.