Papeleras decorativas para animar a la limpieza en el Casco Antiguo de Marbella

El centro histórico de Marbella, uno de los emplazamientos con mayor atractivo del municipio, contará en las próximas semanas con cerca de 50 papeleras decoradas con arte urbano.

El mobiliario, pintado con imágenes características del municipio por la artista marbellí Ana Ortiz, tiene una capacidad de 40 litros y está fabricado con materiales resistentes a las inclemencias meteorológicas y el ambiente salino que provoca la proximidad del casco histórico al mar.

«La iniciativa contribuye a seguir mejorando la estética de las calles más céntricas y con mayor afluencia de visitantes del municipio», señaló ayer el concejal del distrito Oeste, Alejandro González.

El Ayuntamiento presenta la iniciativa días después de lanzar una campaña con la que concienciar a comerciantes y vecinos de que mantengan limpio el centro histórico.

La campaña consistió en una distribución puerta a puerta de 1.500 folletos informativos con información en castellano e inglés para «reforzar la responsabilidad compartida» entre pymes, vecinos y Ayuntamiento de tratar de mantener en buen estado el centro urbano.

«La colaboración ciudadana resulta esencial para mantener la imagen del Casco Antiguo», señaló el equipo de Gobierno.

El Ejecutivo municipal busca así evitar que, de cara al puente de La Constitución y Navidad, se repitan escenas de contenedores colapsados y basuras depositadas en los espacios públicos que el Casco Antiguo vivió en pleno verano.