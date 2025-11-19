Presupuestos
Marbella aumenta un 19 por ciento la partida de Derechos Sociales para 2026
El Ayuntamiento externaliza por dos años la gestión de centros de atención para vecinos sin vivienda
El Ayuntamiento de Marbella aumentará cerca de un 19 por ciento el presupuesto de 2026 de la Delegación de Derechos Sociales, que pasará de diez millones a doce.
El Gobierno local destinará nueve millones a financiar el servicio de ayuda a domicilio; dos millones para repartir en ayudas a las asociaciones que velan por los colectivos más vulnerables de Marbella; 180.000 euros para, a través de la asociación Detente y Ayuda, garantizar la alimentación a las familias con menos recursos; y 370.000 euros para mantener los centros de atención a las personas mayores.
Entre las principales novedades en la gestión de los servicios que dependen del Ayuntamiento figura la externalización durante dos años, con la opción de ampliar a cinco, de la gestión de los centros de atención a los vecinos que carecen de una vivienda.
El Consistorio cederá así la administración de una prestación que fue pionera en Andalucía cuando se puso en marcha. Lo hace, además, en un momento en el que amplios colectivos sociales, como los jóvenes, tienen serias dificultades para acceder a la vivienda.
