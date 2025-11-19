Licitan la obra para adecuar la parcela del intercambiador de San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella ha licitado las actuaciones para acondicionar la parcela de San Pedro Alcántara en la que la Junta de Andalucía edificará un intercambiador de transportes para tratar de mejorar la movilidad del municipio, uno de los grandes problemas de la localidad.

El Consistorio contratará por un importe de unos 290.000 euros unos trabajos que tendrán un plazo de ejecución de unos dos meses, según la documentación a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Las empresas interesadas en ejecutar las actuaciones de uno de los proyectos más reivindicados del municipio disponen hasta mediados de diciembre para presentar sus propuestas.

Una vez que el solar esté acondicionado, el Ayuntamiento lo cederá a la Junta para que edifique el equipamiento.

La licitación de los trabajos para adecuar la parcela de unos 8.000 metros cuadrados de superficie, conocida de forma popular como El Cielo de San Pedro Alcántara y ubicada en el acceso oriental de la localidad, se produce meses después de que el Gobierno regional hiciera otro tanto con la redacción del proyecto del intercambiador.

El equipamiento se ubicará en una zona que destaca por sus conexiones con la autovía del Mediterráneo, la A-7; y la carretera A-397, que comunica San Pedro con Ronda.

El intercambiador contará con seis dársenas cubiertas para el estacionamiento de los autobuses y dos puestos fuera de dársenas para el aparcamiento de autobuses que no tengan salida inmediata.

El proyecto contempla también la construcción de un edificio central con aseos; cuarto de limpieza y almacén; puestos de venta de billetes de viaje, vigilancia e información; y un espacio de resguardo y espera de viajeros.

El equipamiento, que cuenta con un presupuestos de 1,7 millones de euros, se completará con la construcción de 270 plazas de aparcamientos en una parcela anexa a la que albergará el intercambiador de transportes.

«El intercambiador pondrá fin a un problema histórico de movilidad en San Pedro Alcántara, un enclave con mucha población que carecía de una infraestructura que canalizará y concentrará todo el transporte públicos existente», señaló la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, el pasado mayo en la localidad, cuando anunció el proyecto.

El servicio de transporte en San Pedro se encuentra disperso en diferentes paradas distribuidas en tres avenidas de la localidad que, además carecen de las condiciones para garantizar un buen servicio.