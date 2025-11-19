Desde Marbella a Ojén: la otra Desbandá de Málaga

Miles de civiles de Málaga fueron atacados cuando trataban de escapar de los ataques del ejército franquista en febrero de 1937 en un episodio que, con el nombre de La Desbandá, ha pasado a la Historia del siglo XX en la provincia.

Mientras los vecinos de la capital intentaban llegar a Almería, numerosos civiles de Marbella y sus alrededores trataron de hacer otro tanto a través de un tramo de montaña que conecta el municipio con Ojén, después de que las tropas franquistas se hicieran con el control de la provincia. Pero muchos fueron interceptados, detenidos o ejecutados de forma sumaría en las cunetas de una vía que ha sido identificada como «la otra carretera de la muerte» de Málaga por asociaciones memorialistas.

«Esta es otra historia olvidada más de la represión franquista. Tan olvidada que no está ni indicado el sitio ni el número de personas exactas que fueron asesinadas y depositadas en esas fosas comunes, explica el coordinador de la asamblea local de IU, Manuel Núñez.

La coalición de izquierdas organizará el domingo una ruta por la vía para visibilizar la represión franquista en la provincia.

Caminata

La caminata, que comenzará a las 10.30 horas desde el restaurante La Cascada, contará con una longitud de unos cuatro kilómetros que IU prevé completar en dos horas; y una dificultad baja, por lo que es accesible a todos los públicos.

IU pedirá también a los ayuntamientos de Marbella y Ojén que el tramo de montaña por el que trataron de huir los civiles sea declarado Lugar de Memoria Democrática.