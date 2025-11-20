El Ayuntamiento de Marbella tendrá 449 millones de euros de presupuesto en 2026

El Ayuntamiento de Marbella contará con un presupuesto de cerca de 449 millones de euros en 2026.

Las cuentas contemplan cerca de 69 millones de euros en inversiones, frente a los 41 millones de este ejercicio, aunque el Gobierno local prevé que la cifra aumente hasta los 85 millones debido a la ejecución de los proyectos que financia a través del Patrimonio Municipal de Suelo.

Entre las actuaciones más relevante figuran el proyecto para habilitar 600 plazas de aparcamiento en la zona exterior del albergue África, dotado con ocho millones de euros; o una partida de 3,3 millones para construir medianas en la antigua N-340 a su paso por Marbella.

El Área de Deportes contará con una partida de diez millones de euros, más de la mitad de los cuales se destinará a los primeros pagos de la construcción de un complejo deportivo en Nueva Andalucía, cuya inversión ronda los 12 millones; o mejoras en la estructura de la piscina del distrito de Las Chapas

«Son unos presupuestos rigurosos, sociales y que apuestan por las inversiones», señaló ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en la presentación de las cuentas junto al delegado de Hacienda, Félix Romero.

Los presupuestos, que suponen un incremento del once por ciento respecto a los de este ejercicio, se aprobarán de forma inicial en un pleno extraordinario que la Corporación municipal celebrará la próxima semana, con el objetivo de que entren en vigor a partir del 1 de enero.