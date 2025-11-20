Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

Cortes de pelo a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple en San Pedro Alcántara

El colectivo benéfico destinará la recaudación a financiar servicios básicos, como fisioterapia, atención psicológica, terapia domiciliaria y transporte adaptado, para mejorar la calidad de vida de sus usuarios

Presentación de 'Cortes Solidarios', en San Pedro Alcántara.

Presentación de 'Cortes Solidarios', en San Pedro Alcántara. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

El bulevar de San Pedro Alcántara albergará el domingo, a partir de las 9.30 horas, la VI edición de la iniciativa solidaria ‘Cortes Solidarios’, que promueve el peluquero Jorge Peña en beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Marbella.

El evento contará con quince peluqueros que, a un precio simbólico de seis euros, cortarán el pelo a los vecinos que se adhieran a la iniciativa.

El colectivo benéfico destinará la recaudación a financiar servicios básicos para sus usuarios, como la fisioterapia, la atención psicológica, la terapia domiciliaria o el transporte adaptado.

«Esta muestra de solidaridad nos permitirá seguir prestando estos servicios fundamentales», señala María José Rodríguez, presidenta de una asociación que cuenta con 40 socios y 24 usuarios y que recibe el apoyo de otras entidades benéficas del municipio, como la Fundación Global Gift, que le cede un espacio en su centro multifuncional, Casa Ángeles.

El promotor de la iniciativa, Jorge Peña destaca que «empezamos hace seis años con esta idea y, en cada edición, la recaudación se destina a una causa diferente».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents