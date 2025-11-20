Cortes de pelo a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple en San Pedro Alcántara

El bulevar de San Pedro Alcántara albergará el domingo, a partir de las 9.30 horas, la VI edición de la iniciativa solidaria ‘Cortes Solidarios’, que promueve el peluquero Jorge Peña en beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Marbella.

El evento contará con quince peluqueros que, a un precio simbólico de seis euros, cortarán el pelo a los vecinos que se adhieran a la iniciativa.

El colectivo benéfico destinará la recaudación a financiar servicios básicos para sus usuarios, como la fisioterapia, la atención psicológica, la terapia domiciliaria o el transporte adaptado.

«Esta muestra de solidaridad nos permitirá seguir prestando estos servicios fundamentales», señala María José Rodríguez, presidenta de una asociación que cuenta con 40 socios y 24 usuarios y que recibe el apoyo de otras entidades benéficas del municipio, como la Fundación Global Gift, que le cede un espacio en su centro multifuncional, Casa Ángeles.

El promotor de la iniciativa, Jorge Peña destaca que «empezamos hace seis años con esta idea y, en cada edición, la recaudación se destina a una causa diferente».