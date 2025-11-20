Entregan un año después 18 viviendas de impulso público a jóvenes en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella anunció este jueves que los adjudicatarios de las 18 viviendas de promoción pública destinados al alquiler de los jóvenes del municipio podrán acceder a los inmuebles a partir del próximo año.

Los inquilinos accederán a las viviendas de la Travesía Huerta de los Cristales con cerca de un año de retraso según la previsión que realizó el equipo de Gobierno en el sorteo de los inmuebles.

El Ejecutivo local atribuye a problemas en la instalación de las cocinas de unas viviendas habilitadas en un edificio que albergó una Escuela de Idiomas para tratar de justificar la demora de la entrega de las casas en un municipio en el que el acceso en condiciones asequibles a un inmueble se ha convertido en uno de los grandes problemas para amplios colectivos de Marbella, entre ellos, los jóvenes.

«En 2026, los adjudicatarios estarán plenamente acomodados en su nuevo hogar», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Los inquilinos podrán residir en las viviendas durante un máximo de tres años. Vencido el plazo, tendrán que adquirir otro inmueble a través de una compra o en régimen de alquiler.