La plantilla del Senator de Marbella, expectante ante el desenlace de su futuro laboral

Los 107 trabajadores del hotel Senator de Marbella, que se enfrentan a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) desde finales de septiembre, aguantan la respiración ante el desenlace, previsto para este jueves, de la reunión que mantienen en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) la parte empresarial y CCOO para decidir su futuro laboral. El encuentro se prolongó y las partes tienen previsto retomarlo este jueves, señaló la central sindical.

El encuentro en el Sercla, acordado in extremis el lunes en otra reunión de infarto que las partes mantuvieron en el Centro de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (CARL), ubicado en Sevilla, se desarrolla en un clima de máxima tensión entre CCOO y el grupo Meliá, que gestionará el hotel a partir de 2027, cuando el establecimiento, cerrado al público desde inicios de noviembre para someterse a unas reformas, retome la actividad.

La cadena hotelera se ausentó de la reunión en Sevilla, lo que provocó que el sindicato le acusara de «boicotear» las negociaciones para evitar una solución alternativa a los despidos masivos de los empleados.

CCOO también reprochó a Meliá de «ningunear» a la consejera andaluza de Empleo, Rocío Blanco, que intermedió para propiciar la reunión.

Angustia

«La ausencia de Meliá de la convocatoria en el CARL prolonga la incertidumbre y la angustia de los 107 profesionales del sector de la hostelería que siguen pendientes de un despido anunciado como consecuencia de una actitud irresponsable e insensible», señala CCOO.

Tras el encuentro fallido en Sevilla, la central sindical exigió a Meliá que acudiera «de forma inmediata» a la cita prevista en el Sercla y que paralizara «cualquier medida traumática», incluidos los despidos, mientras exista la posibilidad de alcanzar una solución negociada. CCOO también pidió a Meliá que asuma «su responsabilidad social» como gran cadena hotelera que se beneficia de la actividad económica y turística de Andalucía.

Meliá, por su parte, ha mantenido desde el inicio del conflicto laboral que, hasta 2027, no ostenta ninguna responsabilidad operativa ni capacidad de intervención en el hotel.

En la mesa de negociaciones están también la propiedad del edificio que alberga el hotel; y la cadena Hoteles Playa, que gestionó el negocio hasta finales de octubre.

CCOO considera que, de ejecutarse, el ERE sería ilegal, ya que el hotel se encuentra fuera, pero de servicio de forma provisional. Por ello, propone sustituir los despidos masivos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que permita a los trabajadores recuperar su puestos laborales cuando el hotel reabra.

Los empleados, por su parte, mantienen desde inicios de noviembre un encierro indefinido en el interior del hotel para protestar contra los despidos masivos y solicitar el ERTE.