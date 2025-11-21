Empresas y CCOO acercan posturas para evitar el ERE del hotel Senator de Marbella

CCOO y la parte empresarial en la mesa de negociación sobre el futuro laboral de los 107 trabajadores del hotel Senator de Marbella acercaron este jueves posturas para tratar de evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que se enfrenta la plantilla desde finales de septiembre.

El principio de entendimiento ente la central sindical; la propiedad del edificio que alberga el hotel; la cadena Hoteles Playa, que ha gestionado el local hasta finales de octubre; y la firma Meliá, que hará lo propio a partir de 2027 hizo que las partes acordaran reunirse el lunes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para retomar las negociaciones con las que tratar de encontrar una solución a los despidos masivos.

«La ampliación de los plazos obedece a unos acercamientos de las posturas. Mientras haya negociación abierta, hay posibilidad de avanzar en los objetivos iniciales planteados por el sindicato, la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por obras y la subrogación de la plantilla», señaló la central sindical tras la finalización de una mesa de negociación en el Sercla que las partes iniciaron el martes.

CCOO aseguró que el segundo día consecutivo de negociación en el órgano de mediación de conflictos laborales entre empresas y trabajadores sirvió para «intensificar las reuniones» entre las partes «con el objetivo de acercar posturas y buscar alternativas que garanticen el mantenimiento de los puestos de empleo».

El conflicto entre la parte empresarial del hotel Senator, ubicado en uno de los edificios que se han convertido en símbolo de los años de corrupción municipal de los gobiernos del GIL, y los empleados comenzó a finales de septiembre, cuando Hoteles Playa anunció que se desentendería de la gestión del negocio el 31 de octubre, día en el que vencía el contrato de arrendamiento del inmueble; y que aplicaría un ERE.

Ese día, el establecimiento hotelero, de cuatro estrellas de categoría, cerró sus puertas para someterse a unas obras de reforma con el objetivo de retomar la actividad en 2027, bajo la gestión de la cadena Meliá.

Pero CCOO y el comité de empresa del hotel entienden que el ERE sería ilegal ya que el hotel, aunque no preste servicio en la actualidad, tiene previsto reabrir sus puertas. Por ello, proponen a la parte empresarial que apliquen un ERTE que permita a los empleados recuperar sus puestos de trabajo cuando el hotel reabra.

Los empleados mantienen desde inicios de noviembre un encierro indefinido en el hotel.