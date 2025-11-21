Limpian los residuos del fondo marino de Puerto Banús

La concesionaria de Puerto Banús organizará este sábado la limpieza de los residuos de los fondos, que se realiza periodicamente para eliminar la contaminación producida en el recinto portuario.

La jornada contará con la participación de 30 buzos de la provincia de Málaga que estarán coordinados por la Fundación Aula del Mar. Cada limpieza, la última realizada antes del verano, el pasado 17 mayo, arroja un balance de lo más variopinto. En mayo se recogieron 413 kilos de residuos de todo tipo: zapatos, cubiertos, vapers, latas, móviles, alambres, hasta un monopatín, una papelera del puerto o un edredón.

Las actuaciones de limpieza, que se desarrollarán de 10.00 a 13.00 horas, forma parte del compromiso de Puerto Banús con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.

«Será una mañana diferente y una excelente oportunidad para que, colaborando con compañeros y profesionales, contribuir a la conservación del entorno natural de Puerto Banús», señala la concesionaria de la marina.

En la limpieza de mayo participaron 27 voluntarios. / L.O.

La jornada de limpieza se produce días después de que un equipo científico especializado colocara a Puerto Banús y a Port Hercule, en el Principado de Mónaco, a la cabeza de las actuaciones que desarrollan las marinas más exclusivas del sur de Europa para lograr la regeneración del mar Mediterráneo. El equipo científico analizó en su estudio la biodiversidad de diez puertos del Mediterráneo.