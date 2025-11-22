El 25% de las consultas a Igualdad en Marbella están relacionadas con la violencia de género

La Delegación de Igualdad de Marbella ha registrado desde febrero 3.188 consultas, mientras que 154 mujeres han sido atendidas por primera vez.

La distribución por departamentos refleja un 37 por ciento en el área de información; un 28 por ciento en orientación laboral; un 24 por cieno en atención psicológica; y un once por ciento, en atención jurídica.

Del total de consultas, un 25 por ciento está vinculado directamente a casos de violencia de género. Además, la mitad de las usuarias atendidas son inmigrantes y, dentro de este colectivo, el 28 por ciento presenta situaciones relacionadas con este tipo de violencia.

En relación con los perfiles de edad, la franja más numerosa se sitúa entre los 30 y los 39 años, con cerca de un 30 por ciento; seguida de la franja de edad de 40 a 49 años, con un 25 por ciento.

Los servicios de teleasistencia han contabilizado 22 nuevas altas, 34 permanencias y 16 bajas durante este periodo.

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado la 61 reunión de la Mesa Local de Seguimiento contra los Malos Tratos.

En el encuentro se han compartido los datos recopilados desde la última sesión, celebrada el pasado 26 de febrero, y se han revisado los protocolos de actuación con el objetivo de reforzar la prevención y la protección de las víctimas.

«La prevención y la anticipación ante nuevas amenazas siguen siendo prioridades absolutas en nuestra labor diaria», señala el Consistorio.