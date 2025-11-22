Obras
Ejecutan de forma subsidiaria unas mejoras en San Pedro Alcántara
El Ayuntamiento de Marbella ejecuta unas obras de reparación de varios socavones en el pasaje de Las Palmeras, una vía peatonal de carácter comercial que conecta con la avenida Marqués del Duero, en San Pedro.
La actuación ha sido asumida de forma subsidiaria por el Consistorio ante el incumplimiento de la empresa responsable del hundimiento, tras agotar los plazos legales requeridos para su recuperación.
En marzo se produjo un importante colapso de la pavimentación por el paso de una grúa de gran tonelaje que transportaba un equipo sanitario, lo que provocó tres zanjas de grandes dimensiones en una zona especialmente sensible, ya que bajo su superficie existen dos plantas de aparcamiento.
Desde el Ayuntamiento se requirió a las compañías implicadas la reparación de la vía, que, sin embargo, no cumplieron sus compromisos.
Días después, el Ayuntamiento tramitó una orden de ejecución subsidiaria que le obliga a asumir los trabajos.
Al término de las actuaciones, el coste de los trabajos serán remitidos a las compañías que provocaron los socavones.
