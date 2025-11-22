Refuerzan en Puerto Banús la red de recogida de aguas pluviales

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado unas actuaciones para mejorar la red de recogida de aguas pluviales en el entorno de la rotonda que conecta las avenidas José Banús y Rotary Internacional con la calle Juan Belmonte, en Puerto Banús.

Es una intervención de carácter hidráulico que busca la optimización del sistema de drenaje de la zona y que forma parte de las labores de conservación y modernización de las infraestructuras.

El Ayuntamiento prevé que las actuaciones, que buscan mejorar la capacidad de drenaje del sistema hidráulico y garantizar su funcionamiento en episodios de lluvia intensa, se desarrollen durante dos semanas.

Los trabajos consisten en la reparación y conexión de una red de pluviales que recoge, entre otros puntos, las aguas procedentes de la autovía A-7, con el objetivo de derivarlas adecuadamente hacia el embovedado del arroyo Benabolá, que discurre bajo la avenida José Banús.

La conexión se ejecuta mediante una canalización subterránea conformada por tuberías de PVC de 400 milímetros de diámetro y la instalación de pozos destinados a su posterior mantenimiento.

La actuación discurre por el área ajardinada próxima al acceso a la autovía y tiene que pasar por la calle Juan Belmonte para conectar con el arroyo Benabolá.

La intervención reforzará el comportamiento hidráulico de la red de pluviales en esta zona del municipio.

«Se trata de un trabajo planificado y orientado exclusivamente a mejorar la eficiencia de las infraestructuras subterráneas de evacuación de aguas, sin implicar modificaciones urbanísticas ni afectar a la movilidad más allá de actuaciones localizadas», señala el delegado de Obras, Diego López.

Las actuaciones para mejorar la recogida de las aguas pluviales en esta zona de Puerto Banús se suma a las que el Ayuntamiento ejecutó a inicios de año para evitar las inundaciones en el paso subterráneo entre Puerto Banús y Nueva Andalucía bajo la autovía A-7, uno de los tramos más frecuentados por vehículos y peatones para acceder a la conocida zona portuaria de Marbella, especialmente en verano.

Las actuaciones consistieron en construir una red de colectores con ocho pozos, albañales contra el ruido y dos buzones absorbentes para tratar de mejorar la captación de las aguas pluviales.

Para ello, se elevó el rasante de la calzada en el punto más bajo del paso inferior, donde se encuentran los imbornales, para situarlos por encima del punto de evacuación de las escorrentías del arroyo Benabolá.