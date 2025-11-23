"Tenemos que crecer en el segmento de congresos"

¿Cuáles son sus primeras sensaciones tras asumir la dirección del hotel?

Las sensaciones son tremendamente positivas y con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Tengo mucha ilusión y mucha emoción.

¿En qué situación se encuentra el hotel?

El hotel está en manos de una cadena de gran prestigio, como es Anantara. Lo que me toca a mi es aprovechar ese reposicionamiento y evolucionar en el turismo del lujo en el sur de España. Es un pronto aún para hablar de proyectos. Pero lo que tengo que conseguir es culminar la labor de mi predecesor. Él estaba al frente del hotel cuando irrumpió la crisis del coronavirus. Se incorporó en 2019 y en 2020 tuvimos la pandemia. Tenemos que consolidar el concepto gastronómico y aprovechar el posicionamiento que tenemos para abrir nuevos mercados. Somos muy fuertes en el segmento del golf por la ubicación que tenemos y nos queda desarrollarnos en el segmento MICE (de reuniones y congresos)

¿Y qué cosas cree que habría que cambiar en el hotel?

Creo que es importante darle un porcentaje necesario a cada uno de los segmentos, sin desplazar unos en detrimentos de otros, sino para complementarlos en función de cada época del año. Todos los segmentos turísticos a los que se dirige el hotel son compatibles, pero tenemos que balancearlos.

¿Cuál es el perfil medio del cliente que se hospeda en Anantara Villa Padierna?

Es un cliente de alto poder adquisitivo que busca tranquilidad y que lo encuentra gracias a nuestro entorno. También es un cliente que tiene una estancia media larga, lo que nos obliga a tener servicios de alta calidad. El propio hotel puede permitir que el cliente no tenga necesidad de salir de él, aunque siempre Marbella ofrece una gran oferta complementaria.

¿Teme la competencia de las villas o viviendas de lujo de uso turístico?

Yo creo que hay mercado para todos. No las considero un problema en la competencia con los establecimientos hoteleros siempre y cuando compitan en las mismas condiciones, es decir, que este tipo de alojamientos se consideren negocios, no viviendas particulares que carecen de licencia. El problema de los pisos o inmuebles turísticos no es su existencia, sino su proliferación incontrolado. Mientras todos tengan su licencia, cumplan la normativa y paguen con sus impuestos, yo creo que tenemos mercado para hoteles e inmuebles turísticos.