El Mercado Central de Marbella contará con taquillas inteligentes refrigeradas

El Mercado Central de Marbella, uno de los más visitados del municipio, contará con taquillas inteligentes refrigeradas para tratar de mejorar la experiencia de compra de sus usuarios. Los dispositivos estarán equipados con sistemas de refrigeración para mantener la temperatura adecuada de los alimentos perecederos y frescos, como los pescados o las carnes; y funcionarán mediante una tecnología avanzada que permitirá la gestión de su apertura de forma eficiente y segura.

El Ayuntamiento confía de esta forma en mejorar la experiencia de compra de los clientes para que éstos cuenten con la tranquilidad de recoger sus artículos de manera autónoma en cualquier momento dentro del horario de apertura del mercado y sin tener que preocuparse de su conservación.

La iniciativa, agrega el Consistorio, persigue también la innovación tecnológica, puesto que las taquillas inteligentes, según la administración local, suponen un paso hacia la digitalización y la modernización de los servicios públicos de Marbella y San Pedro Alcántara.

El proyecto, ejecutado por el Ayuntamiento con el apoyo de la Junta de Andalucía a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, tiene como objetivo ofrecer una solución innovadora y práctica a los comerciantes y los clientes; mejorar la comodidad y la accesibilidad de los usuarios; y garantizar la frescura de los productos que se venden.

El proyecto se ejecutará con fondos que aportará el Gobierno autonómico. «La iniciativa servirá para, no solo modernizar las instalaciones del mercado, sino también impulsar el comercio local de forma directa», señala la asesora responsable del área, Carmina Serrano.

El Ayuntamiento intenta así dinamizar la actividad económica del centro urbano de Marbella, que pierde competitividad ante las grandes superficies ubicadas en el municipio.