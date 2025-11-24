La piscina municipal de Las Chapas abrirá en abril: Marbella fija fecha para su reapertura

La piscina municipal del distrito de Las Chapas entrará en funcionamiento en abril, según señaló ayer el Ayuntamiento de Marbella.

El equipamiento, que será climatizado, cuenta ya con el vaso y las próximas actuaciones servirán para instalar una cubierta que permita utilizar la piscina más allá de las condiciones climáticas y el cerramiento integral.

Instalación sostenible

El equipamiento contará también con 130 placas fotovoltáicas y tres depósitos de agua de 12.000 litros de capacidad con el objetivo de que las instalaciones sean energéticamente eficientes; nuevas luminarias y la ampliación de la sala de máquinas

La piscina tendrá una superficie de 25 metros por 12,5 metros y «poca profundidad», señala el Ayuntamiento.

«El objetivo es que se pueda usar independientemente de las condiciones meteorológicas y que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con un mantenimiento energético prácticamente cero gracias al autoconsumo y a la reutilización del agua para distintos usos municipales», explica la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

¿Qué se va a hacer?

El proyecto se desarrolla en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados de superficie y en la que se encuentra el centro de salud de Las Chapas.

La zona deportiva, que cuenta con una extensión de 3.000 metros cuadrados, incluye una sala de usos múltiples que ya se encuentra completamente finalizada y destinada a actividades dirigidas, como yoga, tai chi o gimnasia; así como nuevos vestuarios y duchas.

También se está instalando una cubierta de 750 metros cuadrados de superficie con perfiles de acero anclados al pavimento construida en la primera fase, además de otra cubierta de 130 metros cuadrados sobre el área de acceso para que el recorrido entre los vestuarios y la piscina quede a resguardo.

La parte baja del recinto se cerrará con acristalamiento y la parte superior, con paneles tipo sándwich, completando así el cerramiento perimetral.

Además, se han ejecutado demoliciones, movimientos de tierra y nuevas canalizaciones de pluviales y saneamiento para adaptar la estructura multifuncional.

Plazos de la obra

La obra cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y supondrá una inversión de alrededor de los 1,3 millones de euros, incluida en una transformación integral de la zona deportiva que ha contado con otras acciones previas por valor de un millón y medio de euros.

«Pronto podremos disfrutar de una piscina totalmente equipada», señala la alcaldesa sobre el equipamiento que se construye en Las Chapas, que cuenta con cerca de 16.000 habitantes.