La Agrupación Musical de Marbella inaugura su nueva sede para ensayos

La Agrupación Musicial Marbella cuenta ya con una nave de usos múltiples en la que poder desarrollar sus ensayos y que se encuentra en el parque de arroyo Primero, en pleno el centro urbano del municipio.

El local cuenta con cerca de 470 metros cuadrados de superficie útil, una estructura completamente nueva, cuatro salas de ensayo, oficina y zona de uniformidad e instrumental.

La Agrupación Musicial de Marbella, que cuenta con 80 músicos y 70 alumnos, tuvo que abandonar sus instalaciones en los bajos del Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, cuando, a inicios de 2021, el Ayuntamiento de Marbella lo tuvo que cerrar de forma urgente ante el riesgo de derrumbe de las instalaciones por el avanzado estado de deterioro de su estructura tras años sin trabajos de manteminiento.

José Sánchez, director de un colectivo cultural con más de 60 años de trayectoria, destaca que la nueva sede centralizará tanto los ensayos como la actividad formativa y organizativa de la Agrupación Musical Marbella.

«Este espacio marca un punto de inflexión porque, después de los años que hemos pasado en espacios provisionales y las limitaciones que hemos afrontado, disponer de una instalación diseñada específicamente para nosotros es ya un sueño hecho realidad», agrega.

«Seguiremos formando a nuevas generaciones y representando a Marbella con el mismo compromiso, disciplina y pasión como hasta ahora», agrega.